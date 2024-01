Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der erste Spieltag der 46. Pirmasenser Hallen-Stadtmeisterschaft um den RHEINPFALZ-Pokal brachte eine handfeste Überraschung. Nicht Oberligist FKP landete auf dem ersten Platz der Vorrundengruppe A, sondern der fünf Klassen tiefer spielende SV Gersbach. „Die Klub“ zog vor rund 600 Zuschauern dennoch in die Endrunde am 26. Januar ein.