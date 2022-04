Es war ein emotionaler Abschied vor heimischer Kulisse von Maria-Luise Weinkauff, der Grande Dame des Pirmasenser Kegelsports, beim 6:2-Sieg (3315:3230 Kegel) des bereits feststehenden Zweitliga-Absteigers ESV Pirmasens II über den Tabellensechsten TSV Breitengrüßbach.

Vor dem Spiel gedachte Werner Weinkauff, der nach 37 Jahren ehrenamtlicher Schiedsrichtertätigkeit im Dienste des ESV sein vorletztes Spiel leitete, den beiden verstorbenen ESV-lern Wolfgang Dietz (Herrensportwart) und „Siggi“ Moosmann (Schiedsrichter). Danach begann seine Frau Maria-Luise furios und ging nach zwei Sätzen mit 2:0 (293:246 Kegel) in Führung. Unter stürmischem Applaus folgte die abgesprochene Auswechslung gegen Uschi Wetzel. Ihre große Wegbegleiterin vollendete zum klaren 4:0 (567:494)-Sieg und legte die Basis zum ESV-Erfolg. „Ich wollte mich mit einem würdigen Ergebnis vor meinem Heimpublikum verabschieden. Es fällt mir schon schwer, nach 56 Jahren die Kegelschuhe an den Nagel zu hängen“, gestand Weinkauff.

Auch Luisa-Marie Neu und Vanessa Wendel punkteten nach 3:1-Siegen. Mit 3:0 Punkten und einem Plus von 173 Kegeln ging es in die zweite Hälfte. Das Verteidigen des Vorsprungs wurde zur Zitterpartie. Sara Scherer/Petra Bimber sowie Melanie Wetzel verloren mit 0:4. Almut Neu konterte einen 0:2 in Rückstand, glich aus und rettete über die mehr erzielten Kegel den 6:2-Sieg des Schlusslichts.

Reden und Geschenke

Nach dem Spiel sorgten die ESV-Vorstände Robert Laux und Ludwig Lickteig sowie Annette Fernekeß mit Reden und Geschenken für bewegende Momente beim Ehepaar Weinkauff. Maria-Luise zeigte sich „total überrascht. Ich werde mich weiter engagieren, doch aktiv Kegeln ist mit meinen angeschlagenen Knochen nicht mehr möglich.“ Ihr Mann unterstrich: „Mit der Zeit ist man der Kegelbahn verfallen. Ich habe als junger Knirps bis zum Nationalspieler viel erlebt. Dazu noch eine solche Frau.“

SO SPIELTEN SIE

ESV Pirmasens II – TSV Breitengrüßbach 6:2 (12:12 Sätze, 3315:3230 Kegel). Luisa-Marie Neu – Anna Hanauer 3:1 (570:523), Vanessa Wendel – Michaela Reichelt 3:1 (567:514, Maria-Luise Weinkauff, ab 61. Wurf Uschi Wetzel – Vanessa Amon 4:0 (567:494), Almut Neu – Sarah Koller 2:2 (554:533), Sara Scherer, ab 57. Wurf Petra Bimber – Katharina Seuß 0:4 (537:607), Melanie Wetzel – Sabrina Imbs 0:4 (520:559).