Der „Pirmasens Audioguide“ gibt Einblick in die wechselvolle Geschichte der Siebenhügelstadt und thematisiert zugleich die „Bärmesenser“ Mundart. Seit dieser Woche wurde der akustische Stadtrundgang nun um eine weitere Station ergänzt.

Initiatorin der neuen Station des „ Pirmasens Audioguide“ in der Pestalozzistraße auf der Husterhöhe ist Marina Hilbert aus Pirmasens. Sie hat nämlich eine besondere Verbindung zu dem Ort: In ihrer Facebook-Gruppe „Early 80’s US Army Pirmasens“ und „Husterhöh Kaserne“ gibt es regen Austausch mit zahlreichen ehemaligen Zivilbeschäftigten und amerikanischen Soldaten. Über 3000 Menschen sind in der Gruppe. Was aber wenig verwunderlich ist: Schließlich lebten zu Hochzeiten über 10.000 Militärs mit ihren Familien in Pirmasens.

Per QR-Code zur Geschichte

Interessierte können sich am Banana-Building ab jetzt über die Geschichte der Husterhöhe informieren. Dabei kann über den QR-Code auf dem Pfosten die Audiospur abgerufen werden. Wer dies tut, bekommt einen Überblick vom Bau der Kasernenanlage durch die Wehrmacht in den späten 1930er-Jahren, über die Erweiterung des Areals zum wichtigen Stützpunkt der US-Streitkräfte bis hin zur Auflösung der Garnison Ende der 1990er-Jahre. Danach wurde durch einen städtebaulichen Vertrag die zivile Nutzung des Areals beschlossen. Nun finden sich dort Gewerbegebiete. Außerdem ist die Husterhöhe auch für den Sport bekannt, schließlich hat im dortigen Sportpark mit dem „Framas-Stadion“ der FK Pirmasens eine neue Heimat gefunden. Die Texte für die neue Audioguide-Station in Deutsch und Englisch wurden von Gästeführerin Gisela Looper und Kenny Coleman, US-Soldat im Ruhestand, eingesprochen. Wie bei den anderen Stationen gibt es auch am Banana-Building ein Wort in „Bärmesenser“ Dialekt zu hören. Beim Projekt waren außerdem Schulklassen der RealschulePlus aus Kirchberg und des Immanuel-Kant-Gymnasiums beteiligt.

Nach der Begrüßung durch Oberbürgermeister Markus Zwick und Projektvorstellung durch Heike Wittmer, berichtete die Gästeführerin Gisela Looper als Mitwirkende des Projekts über ihre Erfahrungen aus den Recherchen für den Audioguide. Joseph Bowers erinnerte sich außerdem an seine Stationierungszeit in Pirmasens. Bevor es zur Enthüllung des neuen Stahlpfostens mit der Aufschrift: „Auf den Punkt gebracht“ beziehungsweise „Uff de Punkt gebrung“ nach draußen zur Bushaltestelle ging, gab es noch Kostproben des Audioguides in Deutsch und Englisch.

Extra aus den USA angereist

Oberbürgermeister Zwick und Beigeordneter Denis Clauer weihten danach zusammen mit Heike Wittmer, Vorsitzende des Historischen Vereins Pirmasens, und Marina Hilbert die neue Station des Audioguide ein. Als Vertreter der US Army waren Colonel Deon D. Maxwell, Sergeant Major Colburn und Executive Assistant Petra Pauer vom U.S. Army Medical Material Center Europe gekommen. Von der Ramstein Airbase waren Colonel Wesley Eagle, Lieutenant Colonel Alison Freimman und Host Nation Advisor Jannik Ehlert vor Ort sowie Helmut Haufe, der General Manager 21st TSC. Einige Gäste waren sogar extra aus den USA zur Einweihungsfeier angereist.