Die Formation Phrase Traffic spielte am Sonntagabend vor etwas mehr als 200 Besuchern in der protestantischen Kirche in Nünschweiler. Das Konzert soll zur Regelmäßigkeit werden. Die Interpretation von „The Sound of Silence“ überraschte.

Die protestantische Kirche in Nünschweiler wurde von 1906 bis 1908 erbaut. Sie ist eine der bedeutsamsten Kirchen im Rundbogenstil in Rheinland-Pfalz. Die Gruppe Phrase Traffic hat