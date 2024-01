Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Athletenhalle des AC Thaleischweiler an der Uferstraße werden am Samstag ab 10 Uhr die Ringer-Pfalzmeister von der A- bis zur E-Jugend im griechisch-römischen Stil ermittelt. Hierzu Fragen und Antworten:

Wie viele Teilnehmer kämpfen um den Pfalzmeistertitel, wie viele davon kommen vom Gastgeber, dem AC Thaleischweiler?

Es sind 148 Teilnehmer gemeldet. Alle acht pfälzischen Ringer-Vereine