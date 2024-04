Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Peter Kern ist beim SV Kröppen nicht nur Finanzchef, Schriftführer und Platzkassierer, sondern steht auch am Grill und macht Thekendienst. Die Fußballmannschaft der Rot-Weißen bereitet ihm diese Runde Freude, denn sie führt in der C-Klasse Ost die Tabelle an und gastiert am Sonntag zum Spitzenspiel in Lemberg.

Peter Kern ist immer dabei, wenn sein SV Rot-Weiß Kröppen (in Spielgemeinschaft mit dem SV Vinningen) ein Heimspiel hat – nicht auf dem Fußballplatz selbst, sondern um