Am 28. März, 19.30 Uhr, beim 148. Parksong in Kuchems Brauhaus kommen eine Sängerin aus dem Zweibrücker Raum, zwei Pirmasenser Lokalmatadoren und ein vielversprechendes junges Talent. Das Talent ist Jaap Zwaans (18), ein in Pirmasens lebender Gymnasiast mit holländischen Wurzeln. Er singt, brachte sich das Klavier- und Gitarrespielen selbst bei, hat an diversen Musikwettbewerben teilgenommen und trat bei Hochzeiten und Familienfesten auf. Reiter wird den Newcomer bei Evergreens wie „Let It Be“ (Beatles), „Purple Rain“ (Prince) oder „Rocket Man“ (Elton John), aber auch aktuelleren Songs an der Gitarre begleiten und ihn gesanglich unterstützen. Sängerin Steffi Empel (3 of Us, Jan-Luca Ernst & Band) sowie Gitarrist und Sänger Marko Burkhart (Empty Faces, Three Leaves, Bird) gehören zur Elite der regionalen Musiker und sind in diversen Bands aktiv. Empel verfügt über eine voluminöse Altstimme. Burkhart ist einer der besten Gitarristen in der Region, der durch seine handwerklichen Fähigkeiten überzeugt und stilistisch in mehreren Genres wildert. Das Spontanduo wird Rock- und Pop-Klassiker vorwiegend aus den 60ern und 70ern präsentieren. Jessica Oldenburger-Weiss (Groovin’ Monkeys), die sich Jessi Patience of Passion nennt, stammt aus dem Raum Zweibrücken. Sie ist eine klassisch ausgebildete Sängerin mit großem Stimmumfang und singt Rock, Soul, Funk, Disco und Pop, in diesem Jahr wird sie die Hauptrolle in einem Musical übernehmen. Beim Parksong sind deutschsprachige Lieder aus der Nuller-Ära von Rosenstolz, Luxuslärm und Sabrina Weckerlein sowie Hits von Pink, Anouk und Lady Gaga geplant.

Der Eintritt ist frei (Hutsammlung). Es wird um Platzreservierung unter Telefon 06331/213894 gebeten. Mehr steht auf der Seite parksong.de.