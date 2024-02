Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kinder aus sechs Pirmasenser Grundschulen messen sich beim alljährlichen Schwimmfest im Plub. Am Beckenrand berichten Lehrer, wie es um die Schwimm-Fähigkeit ihrer Schützlinge im Allgemeinen steht.

Sechs der zehn Pirmasenser Grundschulen beteiligten sich am Montag am Schwimmfest im Plub. In den Disziplinen 50 Meter Brust, 25 Meter Freistil und 25 Meter Rücken durften sich die Wasserratten