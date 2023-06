Roman Lill übernimmt die Leitung des Tiefbauamtes. Der 52-jährige Bauingenieur wechselt zum 15. Juni 2023 vom Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung (LBB) zur Stadtverwaltung Pirmasens.

Der neue Leiter des Tiefbauamts heißt Roman Lill. Nach dem Studium zum Diplom-Bauingenieur an der Technischen Universität Kaiserslautern begann Lill seine berufliche Laufbahn bei einem überregional tätigen Ingenieurbüro, das sich auf die Bereiche Baugrund, Hydrogeologie und Umwelt spezialisiert hat. Erfahrungen sammelte er in der freien Wirtschaft als Projekt- und Bauleiter in Ingenieurbüros und bei bundesweit tätigen Baufirmen. Ab Sommer 2013 verantwortete Lill sechs Jahre den Fachbereich Tiefbau bei der Verbandsgemeinde Landstuhl. Seit Juli 2019 war er – bis zu seinem Ausscheiden vor wenigen Tagen – als Projektleiter bei der LBB-Niederlassung in Weilerbach tätig. Im Auftrag des Bundes steuert der Landesbetrieb den Bau des größten Militärkrankenhauses der Vereinigten Staaten außerhalb der USA.

Roman Lill stammt gebürtig aus Brücken im Landkreis Kusel. Er ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt in Kaiserslautern. Den Ausgleich zur Arbeit im Büro und auf den Baustellen findet er beim Mountainbiken im Pfälzerwald und beim Klarinette spielen. Zu seinen neuen Aufgaben bei der Stadtverwaltung Pirmasens gehört die technische, verwaltungsmäßige und kaufmännische Leitung des Tiefbauamtes. Gefragt sind darüber hinaus fundierte Erfahrungen hinsichtlich komplexer kommunaler Entwässerungssysteme. Auf Lill warten wichtige Aufgaben, etwa die Umsetzung des Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzeptes, das Kanalsanierung- und Straßenausbauprogramm sowie die Nährstoffrückgewinnung im Bereich der Kläranlagen.

Seit April 2022 war die Stelle vakant

Die Stelle an der Spitze des Tiefbauamtes der Stadt Pirmasens war seit vergangenen April vakant. Die Neubesetzung war notwendig geworden, nachdem Jörg Metzger-Jung auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist. Er stand seit September 2020 in Diensten der Stadtverwaltung. Beim Tiefbauamt mit Sitz in der Schützenstraße sind aktuell knapp 50 Mitarbeiter beschäftigt. Es gliedert sich in die Abteilungen Beitrags- und Gebührenwesen, Straßenbau und Verkehrswesen, Stadtentwässerung inklusive Abwasserbeseitigungsbetrieb sowie Umwelt-, Boden- und Gewässerschutz.