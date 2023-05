Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ob die populären Schauspieler Michaela May und Peter Prager als die großen Stars der neuen Saison der Gräfensteiner Theaterspiele im Dezember in Rodalben auftreten werden, bleibt ungewiss – wie so vieles andere auch. Die Volkshochschule Rodalben als der Veranstalter hat für die Theaterspiele ein Programm zusammengestellt, das vielleicht nicht oder nur zum Teil stattfindet, was der Corona-Pandemie geschuldet wäre.

Ausfallen mussten in der aktuellen – nur noch auf dem Zettel stattfindenden Saison – schon die drei letzten Gastspiele. Die Schutzmaßnahmen gegen die Verbreitung des Virus’