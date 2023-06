Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Mittwoch beginnt in Ägypten – ungeachtet der weltweiten Corona-Pandemie – die Handball-Weltmeisterschaft, zu der bis Sonntag sogar Zuschauer in den Hallen zugelassen sein sollten. Das deutsche Team hat einige Absagen wegzustecken. Was sagen Handballer aus der Region dazu? Schauen sie zu? Wer sind ihre Favoriten?