Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Auf der Galopprennbahn in München-Riem gewann Marie Gast aus Münchweiler mit der vierjährigen Stute Aguna am Montag das letzte Rennen der Abendveranstaltung vor über 10.000 Zuschauern. Doch sie ist längst noch nicht am Ziel ihrer Träume angelangt.

Der deutsche Galopprennsport hat seit Montag ein neues Erfolgsduo: Auf der Galopprennbahn in München-Riem gewann Marie Gast aus Münchweiler mit der vierjährigen Stute Aguna