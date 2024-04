Die Abschiedstour des Chansonniers, Liedermachers und Komponisten Marcel Adam läuft. Am Samstag, 6. April, gastiert Adam im Trio mit Christian di Fantauzzi (Akkordeon und Saxofon) und Christian Conrad (Gitarren, Mandoline) im Bürgerhaus Schuhfabrik in Waldfischbach-Burgalben. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Das Bürgerhaus Schuhfabrik ist eine der Spielstätten, die der lothringische Künstler Marcel Adam im Laufe seiner Karriere zu einem seiner Wohnzimmer auserkoren hat. Wenn in den vergangenen Jahren bei der Spielplanung für das Bürgerhaus nach Wünschen des Publikums gefragt wurde, stand sein Name regelmäßig auf den Zetteln. Am Samstag wird dieser Wunsch wieder erfüllt. Dass sich die Fans auf den Liedermacher freuen, zeigt der Vorverkauf. „Es gibt aber noch ein paar Tickets, auch an der Abendkasse“, sagt Martin Mayer vom Bürgerhaus-Team.

Über 30 Jahre Bühnenerfahrung verfügt Adam, der dieses Mal von Christian di Fantauzzi, einem Meister am Knopfakkordeon, und dem saarländischen Gitarristen Christian Conrad begleitet wird. Das Trio bringt Marcel-Adam-Klassiker mit, interpretiert deutsche und französische Chansonklassiker, die durch Édith Piaf, Georges Moustaki und Hannes Wader bekannt gemacht wurden. Auch Nena-Songs beweisen in Adamscher Interpretation, dass sie längst Klassiker sind. Lebensfreude zu verbreiten – das hat sich das Trio zum Ziel gesetzt.

Info

Tickets gibt es online unter rheinpfalz.de/ticket (Ermäßigung für RHEINPFALZ-Card-Inhaber), an den örtlichen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse (nur EC-Karten-Zahlung).