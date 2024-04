Ohne innere Regung nahm am Dienstag ein 26-jähriger Asylbewerber das Urteil der sechsten Strafkammer beim Landgericht Zweibrücken an: Der Angeklagte wurde zu neun Jahren Haft wegen einer Vielzahl von schweren Raubdelikten, gefährlichen Körperverletzungen, Diebstählen und zuletzt auch noch einer uneidlichen Falschaussage verurteilt. Zweimal war der Mann in Pirmasens mit einer Machete gegen andere Menschen vorgegangen. Im Juli 2023 überfiel er in der Luisenstraße mit zwei Komplizen einen jungen Mann, erbeutete 200 Euro und das Handy des Opfers. Im September 2023 schlug er auf dem Exe mit der Machte auf zwei junge Männer ein. „Sie haben Menschen verletzt, die es auch nicht einfach haben. Sie haben Schrecken verbreitet“, sagte der Vorsitzende Richter zu dem Mann.

