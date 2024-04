Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine lange Latte an Vorwürfen legte Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann vor der sechsten Strafkammer beim Landgericht in Zweibrücken einem Asylbewerber zur Last. Darunter war auch ein Machetenangriff auf dem Pirmasenser Exerzierplatz.

Diebstähle, Körperverletzungen, Bedrohungen, besonders schwerer Raub und versuchte schwere räuberische Erpressung und ein bisschen Cannabis – und das nur in einem Jahr. So lauten