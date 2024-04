Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Sängerin Lou Hoffner gelang etwas, was nur wenigen Interpreten vergönnt ist, die für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC) antreten: Sie landete nicht auf dem letzten Platz, sondern relativ weit vorne. Wie der ESC ihr Leben veränderte, verriet die Sängerin Katja Weber-Beck.

Vor 21 Jahren traten Sie für Deutschland in Riga mit ihrem Song „Let’s Get Happy“ beim ESC an und belegten dort einen respektablen 11. Platz. Wie war das denn damals für Sie, und wie sehen Sie die Veranstaltung heute?