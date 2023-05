Die Überraschung der 141. Parksong-Auflage am Donnerstag, 25. Mai, ist sicherlich die Kooperation der Lokalmatadoren Jonas Vogel und Bastian Welker. Zudem spielen die Formationen Two Young und The Oh’ Jesses im Pirmasenser Kuchems Brauhaus auf.

Immer wieder gibt es spontane Musiker-Partnerschaften beim Parksong. Diesmal haben sich die Sänger und Gitarristen Jonas Vogel und Bastian Welker zusammengetan. Während Welker als gefragter Musiker bei beliebten Sessions agiert – wie beispielsweise dem X-Mas-Jam oder beim Osterrock–, ist Vogel überwiegend als Solist in unserer Region unterwegs. Zudem spielten beide schon oftmals im einheimischen Irish Pub.

Die Songliste für den letzten Parksong vor der Sommerpause besteht aus einem bunten Mix der vergangenen Dekaden zeitgenössischer Rock- und Popmusik. Hierunter befindet sich sowohl eher balladeskes Liedgut von Simon & Garfunkel und Ed Sheeran als auch Titel härterer Gangart von den Foo Fighters oder Rage Against The Machine.

Fester Bestandteil der Zweibrücker Szene

Hinter Two Young, einem festen Bestandteil der Zweibrücker Musikszene, stehen Sängerin Katrin Seibert und Gitarrist Thomas Schneider. Man spielte schon mehrmals beim Parksong und absolut charakteristisch sind Seiberts variable Stimme, mit welcher sie Rocktitel ebenso glaubhaft interpretiert wie gefühlvolle Balladen. Paart man besagten Gesang mit Schneiders exzellenter Gitarrenarbeit, so ist das Tandem in der Lage dem zahlreich erwarteten Publikum eine beeindruckende Palette bekannter Rock- und Popsongs aus den vergangenen Jahrzehnten zu präsentieren.

Die Musiker von The Oh’ Jesses aus Dahn bezeichnen ihre Gruppe als „eine vielleicht nicht alltägliche Rentnerband“. Dies bewiesen sie unter anderem 2018 bei der 116. Ausgabe der beliebten Akustik-Session sowie schon mehrmals bei Kuchems beliebtem Musik-Sommer im Neufferpark. Die aktuelle Besetzung besteht aus Hans und Ellen Meier (jeweils Gesang und Gitarre), Michael Weis (Gitarre, Gesang), Jürgen Birkenmeier (Bass, Blues-Harp, Gesang) sowie dem Schlagzeuger Wolfgang Meier.

Vielstimmiger Backgroundgesang

Stilistisch ist das Quintett relativ breit aufgestellt, denn neben Blues, Country und Classic Rock befinden sich auch diverse Eigenkompositionen im Programm. Zudem werden Klassiker von Künstlern wie Creedence Clearwater Revival, Beatles, Bob Dylan, John Denver, Leonhard Cohen, Hannes Wader, Sam Cooke und Ben E. King serviert. Ein großer Pluspunkt von The Oh’ Jesses ist der vielstimmige Backgroundgesang und vor allem die rauchig-charismatische Stimmfärbung von Hans Meier, welche den gespielten Coversongs einen eigenen Stempel aufdrückt.

Info

Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, ein Hut wird herumgereicht. Weitere Details im Netz unter parksong.de.