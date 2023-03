Das Lesekonzert „Nachtgedanken“ mit Patricia Prawit zum Thema Marlene Dietrich am Dienstag, 14. März, im Forum Alte Post muss verschoben werden. Das hat die Stadt am Dienstagnachmittag mitgeteilt. Die erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit. Ein neuer Termin soll schnellstmöglich bekanntgegeben werden. Das Kulturamt ist erreichbar unter Telefon 06331 2392716 oder per E-Mail an kartenverkauf@pirmasens.de.