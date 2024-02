Wann in der historischen Turnhalle in der Landgraf-Ludwig-Realschule wieder geturnt werden kann, steht in den Sternen. Die Stadtverwaltung will kein Fertigstellungsdatum nennen.

Die Halle des 1907 erbauten Schulhauses machte von Anbeginn der Bauarbeiten Probleme. Die Konstruktion sorgte öfter für Überraschungen wegen der Statik. Dann waren Bauteile aus Russland wegen des Ukrainekriegs nicht mehr zu bekommen. Der Bodenaufbau sorgte für „erhöhten Klärungs- und Abstimmungsbedarf“, wie es der städtische Pressesprecher Maximilian Zwick formulierte. Außerdem kämpfte die Bauleitung mit Ausschreibungen für den Boden, auf die sich kein Anbieter melden wollte.

Aktuell läuft laut Zwick die Terminierung der noch ausstehenden Arbeiten. Im Wesentlichen handele es sich um Wandverkleidungen in Trockenbauweise, die in drei Metern Höhe installiert werden müssen. Darunter kommt die Prallwand, die aus Holzwerkstoff bestehen soll. Für die Verkleidung musste die Planung modifiziert werden, da die Wände nicht tragfähig für die erste Variante erschienen. „Die Änderungen mussten zusätzlich durch Festigkeitsprüfungen am Bestandsmauerwerk nachgewiesen werden“, so Zwick.

Schulsport in der Wasgauhalle

Mit den Restarbeiten soll es nun schnell vorangehen, kündigte der Pressesprecher an. Ein dicht getakteter Zeitplan sei erarbeitet worden. Ebenfalls noch ausstehend sind die Bodenbelags- und Malerarbeiten. Die Landgraf-Ludwig-Realschule ist seit 7. Dezember in Betrieb. Für den Sportunterricht gehen die Schüler weiterhin in die Wasgauhalle, wie bei der mehrjährigen Sanierung auch schon.