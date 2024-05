Ende des Jahres 2023 hatte die Ortsgemeinde Münchweiler Schulden durch Kassenkredite in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Weil die Gemeinde am Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz teilnimmt, wird sich diese Schuldenlast jetzt deutlich verringern.

Wie Bürgermeister Timo Bäuerle in der letzten Ratssitzung der Wahlperiode bekannt gab, erhält Münchweiler aus dem Entschuldungsfonds einen Betrag von 1,1 Millionen Euro. Die restlichen Schulden in Höhe von 445.000 Euro muss die Ortsgemeinde innerhalb von 30 Jahren, also bis spätestens 2053, tilgen.

Bäuerle berichtete, dass dafür eine jährliche Tilgung von 15.000 Euro erforderlich sei. „Unter dem Strich wird der Ortsgemeinde auch dieser Betrag wehtun“, sagte der Ortsbürgermeister.