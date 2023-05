Am Samstag, 6. Mai, steht im Z1 ein Konzerthöhepunkt an. Mad Zeppelin aus Mainz gehört zu den besten Led-Zeppelin-Nachlassverwaltern Europas und wird erstmals die Bühne des Pirmasenser Livemusik-Clubs entern.

Bereits in den Jahren 2016 und 2019 bewies die fünfköpfige Formation Mad Zeppelin beim Burg Lemberg Open Air ihre Klasse und begeisterte jeweils vor großem Publikum. Mad Zeppelin ging 1999 aus der Mainzer Gruppe Snowblind hervor und besteht aus Michael Dorp (Gesang), Ralph Glodek (Gitarre), Christian Ludwig (Bass), Thomas Blum (Keyboards) und Rafael Winter (Schlagzeug).

Ob für gestandene Rockfans mit Sehnsucht nach der guten alten Zeit oder Anhänger jüngerer Generationen, die Led Zeppelin nie selbst live erleben konnten: Ein Mad-Zeppelin-Konzert ist der perfekte Weg zurück in die goldene Ära der Rockmusik. Eine packende Reise in eine Zeit, in der Live-Konzerte noch ohne jegliche Einspielungen vom Band auskamen, Gitarrensoli noch länger sein durften als heutzutage ganze Popsongs und musikalische Power und authentisches Feeling noch wichtiger waren als ein durchgestyltes Image und einstudierte Tanzschritte. Mad Zeppelin demonstriert bei seinen Shows stets eindrucksvoll, warum das Original Led Zeppelin bis heute als wohl größte Live-Band der Rockgeschichte gilt.

Hohes Niveau und Detailtreue

Frontmann Dorp wandelt auf den Spuren von Robert Plant und schafft auch die ganz hohen Töne locker, während Glodek den Gitarrenstil von Jimmy Page offensichtlich mit der Muttermilch aufgesogen hat. Der Tour-de-Force-Ritt durch alle Led-Zeppelin-Klassiker lässt nichts aus, was die Giganten der 1970er-Dekade so besonders macht: erdige Blues-Wurzeln, lyrische Folk-Passagen, mystische Mini-Epen und natürlich immer wieder Rock, Rock und nochmals Rock. Dabei legt die Band neben einem sehr hohen musikalischen Niveau eine liebevolle Detailtreue an den Tag. Selbstverständlich wird das „Moby Dick“-Schlagzeugsolo auf dem originalen Ludwig-Vistalite-Acryl-Schlagzeug gespielt, „Stairway To Heaven“ auf der legendären Doppelhalsgitarre intoniert und wie im Konzertfilm „The Song Remains the Same“ wird der Geigenbogen ausgepackt.

Info

Das Konzert mit der Led-Zeppelin-Tribute-Band Mad Zeppelin findet am Samstag, 6. Mai, im Pirmasenser Musikclub Z1, Landauer Straße 21, statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Tickets gibt es unter z1-musikclub.de.