Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Südwestdeutsche Fußballverband (SWFV) hat ein Projekt gestartet, das zum Ziel hat, Kinder für den Fußball zu gewinnen und sie langfristig an ihren Verein zu binden. Eine wichtige Funktion haben dabei die „Kindertrainer-Lotsen“, die in ihren Kreisen die Ausbildung der Kindertrainer für die G-, F- und E-Junioren leiten. Im Fußballkreis Pirmasens/Zweibrücken sind das Florian Leidner und Peter Tretter. Mit dem 33-jährigen Leidner, der drei Jahre die U19 des FK Pirmasens in der Regionalliga trainierte, sprach RHEINPFALZ-Mitarbeiter Arno Noll.

Herr Leidner, wie sind Sie denn zu dieser Aufgabe als „Kindertrainer-Lotse“ gekommen?

Verbandstrainer Heinz Jürgen Schlösser hat mich