Sechs Wettkampftage führte die KG Kindsbach/Rodalben die Tabelle der Gewichtheber-Oberliga an, doch am siebten und letzten Tag führten große personelle Probleme zu einer klaren Niederlage (0:3, 154,1:252 Kilopunkte) bei Verfolger AV Speyer II. Damit wiesen beide Teams 18:3 Punkte auf. Die Relativpunkte mussten deshalb über die Meisterschaft entscheiden, und da war die Reserve des Bundesligisten besser (1491,1:1461,0).

Ohne Franziska Zott und Jonas Reckel waren die Titelaussichten der KG sehr gering. Geringe Hoffnungen basierten auf dem Vorsprung bei den Relativpunkten (65,8). Doch der war im „Finale“ am Samstag schnell aufgezehrt, da die Zweite des AV mit 252 Punkten eine Saisonbestleistung auf die Heberbühne bretterte. Zott oder Reckel hätten gereicht, um den Titel in die Westpfalz zu bringen.

Schon beim Reißen deutete sich das Ungemach an, da Speyer den ersten Punkt mit 96,5:44 Relativpunkten ergatterte. Gegenwehr leisteten nur Waldemar Wiederkehr (32) und Tobias Wille (12,5). Auch das anschließende Stoßen (96,5:44,5) ging klar an den AV, die Punkte zwei und drei fürs Stoßen und die Gesamtwertung waren für die Meisterschaft gesichert.

Neuer Trainer soll kommen

KG-Trainer Ludwig Becker war verständlicherweise enttäuscht, doch keineswegs fassungslos: „So ist halt unser Sport! Schade, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich es gehofft habe. Die Enttäuschung überwiegt, saudumm gelaufen. In früheren Zeiten haben wir schlecht angefangen und gut aufgehört. Diesmal lief es umgekehrt. Die Meisterschaft wäre, schon schön gewesen. Dennoch hatten wir bei unserem Neuanfang im Rundenverlauf schöne Momente.“

Außerdem teilte Langzeit-Coach Becker mit, dass „ab der neuen Saison Uwe Heieck Cheftrainer der KG werden soll“. Dieser wiegelte ab und sagte: „Vorerst will ich nur Ludwig Becker unterstützen und in nächster Zukunft mehr Verantwortung übernehmen. Ich bin froh, wenn ich von Ludwig noch viel Erfahrung sammeln kann. Ein Trainer mit solch langer Erfahrung und so viel Gespür fürs Gewichtheben ist nicht alltäglich.“

KAMPFPROTOKOLL

AV 03 Speyer II: Ramona Schiff (62,5 kg Körpergewicht) 50 kg Reißen/64 kg Stoßen/114 kg Zweikampf/57 Relativpunkte, Linda Galin (63,9) 53/65/118/59, Tamara Teichert (68,4) 56/73/129/59, Christina Spindler (73,8) 70/86/156/77.

KG Kindsbach/Rodalben: Lukas Groß (89,2 kg Körpergewicht) 82 kg Reißen/108 kg Stoßen/190 kg Zweikampf/18,8 Relativpunkte, Jens Wolf (85,7) 74/92/166/6,3, Tobias Wille (76,4) 88/113/201/51, Waldemar Wiederkehr (70,9) 100/115/215/79.