Laut KG-Trainer Ludwig Becker wäre aber selbst mit kompletter Truppe beim Oberliga-Kampf in Altrip wohl wenig zu holen gewesen.

Wohl mit einem großen Handicap gehen die Gewichtheber der KG Kindsbach/Rodalben in den Oberligakampf am Samstag um 19 Uhr beim AC Altrip (11:4).

„Es sieht nicht gut aus. Vermutlich müssen wir verletzungsbedingt auf unsere besten Punktesammler, Waldemar Wiederkehr und Franziska Zott, verzichten. Ich würde ihren Start als unvernünftig ansehen, da beide sich bei einem Einsatz noch schwerer verletzen könnten“, erläutert KG-Trainer Ludwig Becker die Probleme, ein starkes Team gegen den Tabellenvierten (11:4 Punkte) aufzubieten.

So werden nach seiner Einschätzung voraussichtlich Tobias Wille, Jens Wolf, Lukas Groß und Jonas Reckel für den aktuellen Tabellenzweiten (13:2 Punkte) in der AC-Halle an die Hanteln gehen. Mit diesem Aufgebot erwartet er etwa 140 Punkte. „Mit dieser Leistung sind wir chancenlos, denn Altrip erzielte im Schnitt 189 Punkte. Die haben aber auch schon 235 erzielt, die auch mit komplettem Team schwer zu toppen wären“, verdeutlicht der erfahrene Coach und fügt hinzu: „In zwei Wochen wollen wir mit einer hoffentlich besseren Aufstellung im letzten Kampf gegen den Dritten, die TSG Haßloch, die Vizemeisterschaft erringen. Mehr ist nicht drin.“