Nach zwei Siegen und einer Niederlage im alten Jahr steht die KG Kindsbach/Rodalben im ersten Kampf in 2024 in der Gewichtheber-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vor einer leichten Aufgabe.

Trotz der Niederlage gegen den Titelfavoriten Mainz-Weisenau bestehen immer noch Titelchancen. Allerdings haben die Landeshauptstädter mit Worms/Laubenheim, Wemmetsweiler und der TSG Kaiserslautern das leichtere Restprogramm, bevor es am letzten Kampftag gegen den aktuellen Tabellenführer, den AC Altrip, geht.

Die KG gastiert am Samstag (18 Uhr) beim AC Heros Wemmetsweiler. Die Saarländer erzielten bisher im Schnitt nur 101 Kilopunkte pro Wettkampf, bei der KG waren es 215. Trotzdem geht Trainer Ludwig Becker nicht ganz sorgenfrei in den Wettkampf, denn hinter dem Einsatz seines besten Hebers, Waldemar Wiederkehr aus Rodalben, steht wegen seiner noch nicht vollständig auskurierten Verletzung ein Fragezeichen. Zur Verfügung stehen ihm Franziska Zott, Tobias Wille, Lukas Groß und Jonas Reckel. Becker: „Der Trainingseifer hielt sich in den vergangenen Wochen in Grenzen. Doch mit der Leistung wie zuletzt gegen Mainz-Weisenau sollten wir nicht in die Bredouille kommen.“