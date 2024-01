Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit 26 Jahren feierte Katharina Coressel vorigen Sonntag ihr Debüt in der Kegel-Bundesliga und trug ihren Teil zu dem im Abstiegskampf so wichtigen Sieg der ESV-Frauen bei Schlusslicht Eggolsheim bei. Am kommenden Sonntag wird sie auch im Heimspiel gegen RW Zerbst auf die Bahn gehen. Herbert Striehl sprach mit der Pirmasenserin.

Frau Coressel, wie erging es Ihnen bei Ihrem ersten Bundesligaeinsatz am vergangenen Sonntag in Bamberg gegen Eggolsheim?

Ich war in meinem Leben noch nie so nervös. Vor stimmungsvoller