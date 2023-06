Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals hatte sich das Pirmasenser Immanuel-Kant-Gymnasium mit drei Teams für das Skilanglauf-Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert. Und das Ergebnis am Mittwoch in Schonach war „absolut im Rahmen dessen, was wir erreichen können“, wie Lehrer Steffen Stark sagt.

Stark verwies darauf, dass zwölf Wintersport-Eliteschulen am Start gewesen war. Da sei der 15. Platz unter 25 qualifizierten Schulteams im Wettkampf IV (Mixed, Jahrgang 2010 und jünger)