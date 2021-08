Gleich nach dem Konzertmarathon des Toccatags kündigt Bezirkskantor Maurice Croissant ein Kammerkonzert am 5. September ab 18 Uhr in der Pirmasenser Johanneskirche an. Das Konzert findet in der Reihe „Musik hilft Musik“ statt, einer landesweiten Sammelaktion für musiktreibende Flutopfer an der Ahr.

Mit dem Kammerkonzert entführen vier Musiker der Region ihr Publikum in vergangene Jahrhunderte. Zu hören sein werden Werke aus der Barockzeit und des späten 19. sowie des 20. Jahrhunderts. Es erklingen unter anderem Triosonaten von Johann Joachim Quantz und Georg Philipp Telemann und Werke von Philippe Gaubert, Jules Massenet, Eugène Bozza und Astor Piazzolla in unterschiedlichsten Besetzungen.

Es musizieren Helma Terres (Querflöte), die am Immanuel-Kant-Gymnasium Schüler-Ensembles für Holzbläser leitet, Walter Theisohn (Oboe), Leiter der Herzog-Christian-Musikschule Zweibrücken, der kammermusikalisch im Barock-Quartett „Les Plaisirs du Duc Christian“ wirkt und Mitglied im „Orchestre Symphonique de SaarLorrain“ ist sowie Holger Vehling (Cello), Leiter des Orchesters der Volkshochschule Pirmasens und Vorsitzender der Mozartgesellschft. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Maurice Antoine Croissant (Orgel und Klavier).

Info

Für das Konzert werden am Eingang von allen Besuchern die Daten erfasst, eine Anmeldung über die Homepage (www.johanneskirche-pirmasens.de) oder telefonisch beim Pfarramt (06331/73280) ist erwünscht.Der Eintritt ist frei, Spenden werden am Ausgang erbeten.

Nähere Informationen unter www.lmr-rp.de ckkm