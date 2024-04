„Rooms of Silence“ (Räume der Stille) heißt die Ausstellung des Künstlerpaars Malers Franz Martin und Christa Witte, die am Sonntag in Vinningen eröffnet wird.

Im Kirchenschiff des Kulturzentrums Alte Kirche in Vinningen und dem Kirchturm aus dem 13. Jahrhundert auszustellen, ist eine Herausforderung für den Maler Franz Martin und die Bildhauerin Christa Witte. Martin arbeitet im Spannungsfeld gegenständlicher und abstrakter Malerei. So entstehen beispielsweise ruhige und harmonische Landschaften und Naturräume. Franz Martin wurde 1957 in Kaiserslautern geboren. Der diplomierte Grafik- und Kommunikationsdesigner absolvierte ein Studium der Malerei bei Per Kirkeby in Salzburg. 1986 erhielt er den Förderpreis der August-Müller-Stiftung, anschließend folgten mehrere Stipendien, zuletzt das Burgunder-Stipendium des Landes Rheinland-Pfalz. Zu sehen waren seine Werke bislang landesweit, außerdem stellte er in zahlreichen Galerien und Kunststiftungen aus.

Christa Witte, die aus Saarbrücken stammt, hat sich der plastischen Gestaltung verschrieben und arbeitet mit Tonscherben. Durch freies und kreatives Zusammenfügen wurden Teile von Porzellan, Keramik, Glas, Eisen oder naturgewachsenen Hölzern zu tierähnlichen Wesen umgedeutet. Sie studierte Bildenden Kunst an der Pädagogischen Hochschule und der Universität des Saarlandes, ist Mitglied im Zweibrücker Kunstverein und unterrichtet an der Zweibrücker Jugendkunstschule.

Info

Franz Martin, Malerei, Christa Witte, Bildhauerei, Vinningen, Kulturzentrum Alte Kirche, 14. April bis 5. Mai, geöffnet nur sonntags 15-17 Uhr.

Vernissage: Sonntag, 14. April, 11 Uhr. Das Christof Heringer Trio spielt Jazz.