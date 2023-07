Es waren vor allem Familien, die am Samstag den Weg in die Wiesenstraße fanden. Die Pirmasenser Polizei hatte zum Tag der offenen Tür geladen.

Wie in 50 Jahren aus einem Verwaltungskonstrukt mehr als eine Zweckgemeinschaft wurde: Die Verbandsgemeinde Hauenstein hat Jubiläum gefeiert.

Künftig soll im Auto die Zigarette gesetzlich tabu sein, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Das fordert Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Was sagen die Zweibrücker dazu?

Was haben die vielen Hundert Paare da gemacht, die am Samstagabend im Zweibrücker Rosengarten in klassischen Standard-Stilrichtungen das Tanzbein geschwungen haben? Wie haben die Tänzer diese Sommernacht erlebt?

Der „Sepp vom Hallplatz“ weíß, dass in Nordamerika so mancher ehemalige Soldat noch heute sehr gerne an seine Dienstzeit in der Garnisonsstadt Zweibrücken zurückdenkt.

Hier findet man die Neu-Ehemaligen der IGS Contwig und hier die Abgänger der Mannlich-Realschule plus.

Mit ihrem Abschlussstück „Bienenstark - wir brauchen euch alle“ erklärten die Maßweiler Grundschul-Abgänger eine Menge über Bienen und darüber, wie man ihnen helfen kann.

Einen solchen Besucherandrang gab es bei einem Open-Air-Konzert in Pirmasens letztmalig während seliger „Rock im Wald“-Zeiten. Die Anonyme Giddarischde haben im Framas-Stadion gespielt.

Offene Stellen nachzubesetzen, kann für Kommunen eine Herausforderung sein. Pirmasens und der Landkreis Südwestpfalz sehen sich mit diesem Problem nicht alleine.