Es waren vor allem Familien, die am Samstag den Weg in die Wiesenstraße fanden. Die Pirmasenser Polizei hatte zum Tag der offenen Tür geladen, und die Polizisten waren in großer Anzahl vertreten, um Neugierige willkommen zu heißen. Der Renner war das Polizeimotorrad, vor dem sich eine lange Schlange von Kindern bildete. Eine Kamera stand bereit, um den Moment festzuhalten, wenn der Nachwuchs das Bike besteigt. Auch mancher Papa konnte nicht widerstehen und mogelte sich aufs Bild. Polizeifahrzeuge aus anderen Städten waren herangekarrt worden, darunter ein alter VW-Bus – Verzeihung, ein Mehrzweck-Funkstreifenwagen – in nostalgischem polizeigrün. Auch eine Schaufensterpuppe in Uniform erinnerte an das Moosgrün und Senfgelb, an denen einst die deutsche Polizei zu erkennen war. Dem Regen, der gegen Mittag aufkam, hielten Gäste und Gastgeber Regenschirme und gute Laune entgegen. Wer sich immer schon gefragt hat, wie ein Streifenwagen von innen aussieht, war hier an der richtigen Stelle.