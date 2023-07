Gesundheitsminister Karl Lauterbach will das Rauchen im Auto verbieten lassen, wenn Kinder oder Schwangere mitfahren. Was die Zweibrücker zu diesem Thema sagen.

„Wenn man Kinder im Auto hat, sollte es selbstverständlich sein, dass man dort nicht raucht“, findet Oliver Dort. Die konkrete Höhe eines Bußgeldes war im Entwurf noch nicht festgelegt.

Oliver Dort Foto: Laborenz

Laut Bundesnichtraucherschutzgesetz ist fürs Rauchen in öffentlichen Verkehrsmitteln eine Strafe von bis zu 3000 Euro möglich. Ähnliche Strafen wären künftig auch im eigenen Auto denkbar. Von Geldstrafen hält Oliver Dort aber nicht viel. Sein Gegenvorschlag: Lieber auf die Vernunft der Leute setzen. „Ich glaube, wir sind inzwischen gesellschaftlich irgendwo angelangt, wo sehr, sehr viele Verbote stattfinden. Ich finde das in vielen Bereichen nicht sinnvoll.“ Er würde den Leuten lieber zeigen, „warum es falsch ist, bei Kindern im Auto zu rauchen“. Und: „Da sollte man doch so viel Körperbeherrschung haben, dass man sagt: Ich muss während einer Autofahrt nicht drei bis fünf Kippen rauchen.“ Oliver Dort hat früher selbst geraucht. Seiner Gesundheit zuliebe hat er damit aufgehört.

Concetta Zurto fände ein gesetzliches Verbot gut. „Die Kinder atmen das ja ein. Da werden die krank.“ Strafen im Bereich zwischen 500 und 3000 Euro findet sie aber „extrem. Man kann vielleicht eine Verwarnung geben, aber keine so hohe Strafe. Und nicht den Leuten direkt und überall ihr Geld abnehmen. Durch Corona und Inflation haben die Leute nicht so viel Geld.“

Concetta Zurto Foto: Laborenz

Statt hoher Geldstrafen fände sie Aufklärungsarbeit besser. Zurto ist selbst Raucherin, raucht auf Langstrecken auch mal im Auto. „Da sind dann aber keine Kinder dabei.“

Sanaz Jaberi fände es gut, wenn man so etwas bestrafen würde. „Aber nicht mit so viel Geld. Das ist übertrieben.“ Sie findet, bis 100 oder 200 Euro könnte man beim Bußgeld noch gehen. „Wenn es noch mal vorkommt, kann es höher gehen.“

Sanaz Jaberi Foto: Laborenz

Das Kindeswohl stellt sie aber übers Rauchen. „Das ist sehr ungesund für die Kinder, und das macht man auch nicht.“ Die Zweibrückerin hat noch nie geraucht – und findet, dass Rauchen nicht nur im Auto schlecht ist. „Das geht auf die Atmosphäre, auf die Gesundheit, auf die Lunge. Das ist Gift.“

Artur Leikom meint, wenn Kinder im Auto sind, „müssen die Leute dort nicht rauchen“. Wegen der Kinder „muss eine Bestrafung vielleicht sein. Aber nicht, wenn nur Erwachsene im Auto sind.“

Artur Leikom Foto: Laborenz

500 Euro findet er zu viel, da fände er eine Verwarnung sinnvoller. „Vielleicht beim zweiten Mal 200 Euro und beim dritten Mal 500 Euro.“ Der Zweibrücker hat noch nie geraucht. Die Gesundheit steht für ihn klar über dem Rauchen. Sogar an der frischen Luft in der Stadt findet er es schlimm, wenn Leute rauchen. „Da muss vielleicht ein bestimmter Platz sein in der Stadt, eine Art Raucherzone.“ Im Auto findet er es noch schlimmer. Gerade weil Kinder meist nichts dagegen sagen können. Er findet, bis die Kinder 16 sind, sollte das Rauchen dort für die Eltern verboten werden.

Apropos 16: Wie sieht das ein Jugendlicher in genau diesem Alter? Henk Ketter meint: „Das soll jeder so machen, wie er das will und wie er sich dabei gut fühlt. Wenn ein Kind im Auto ist, ist die Frage, ob man das wirklich machen muss. Das Kind atmet das ein, es kann ja nichts dagegen sagen.“

Henk Ketter Foto: Laborenz

Es zu verbieten, fände er aber übertrieben. „Da sollten die Eltern selber Verantwortung dafür übernehmen, dass sie nicht rauchen, wenn das Kind dabei ist.“ Eine Altersgrenze für ein Verbot würde er ziehen, bis die mitfahrenden Kinder etwa zwölf oder 14 Jahre alt sind. „Da kann das Kind schon was sagen.“ Wenn er mal selbst Kinder hätte und Raucher wäre, würde er nicht vor ihnen rauchen. Die derzeit diskutierten Geldstrafen findet er nicht nur zu hoch, sondern auch sinnlos: „Die Leute würden es immer noch machen. So, wie bei allem.“

Petra Neuer findet: „Rauchen bei Kindern ist ein No-Go. Es ist gesundheitsschädlich, das weiß jeder.“ Deshalb fände sie ein Verbot richtig. Auch die Geldstrafe.

Petra Neuer Foto: Laborenz

„Die Leute wissen es, und wenn man es trotzdem bewusst macht, finde ich es angebracht.“ Die Zweibrückerin hat auch selbst geraucht, jetzt macht sie das nur noch „sehr selten“. Bei einer Grenze für ein Verbot je nach Alter der mitfahrenden Kinder meint sie: „Bis es 18 ist, sollte den Eltern das Rauchen im Auto verboten werden.“ Petra Neuer findet: Es braucht mehr Aufklärung. Bei manchen „wird das Rauchen zuhause vorgelebt“. Ob eine Strafe sinnvoll wäre, zweifelt sie an. „Die Leute machen eh das, was sie wollen.“ Auch, wie Polizei und Ordnungsamt das kontrollieren sollen, erschließe sich für sie nicht.