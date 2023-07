Was haben die Hunderte Paare da gemacht, die am Samstagabend in Zweibrücker Rosengarten klassische Standards getanzt haben? Wie erlebten sie diese Sommernacht?

Fast ein wenig wie in der Karibik haben sich am Samstagabend mehrere Hundert Tänzer und Tänzerinnen bei der Cocktail-Tanzparty der Tanzschule Srutek im Rosengarten gefühlt. Aber nicht ganz: Kunstblumen, Cocktails und heiße Rhythmen konnten das vorwiegend aus Beton und Pflastersteinen bestehende Ambiente der Konzertmuschel eben nicht völlig überdecken.

Was den Tänzern aber egal war. Ein Discjockey legte zu den verschiedenen Tanzstilen die passende Musik auf, Aufführungen von Nachwuchstänzern und einer Hiphop-Tanzgruppe brachten Abwechslung in die Routine aus Salsa und Foxtrott. Die Veranstaltung stand ausdrücklich für alle Tanzbegeisterten offen, es kamen aber fast ausschließlich Menschen, die in der Tanzschule ihrem Hobby nachgehen. Zwei Paare haben uns ein paar Fragen zum Tanzen beantwortet.

Man bewegt den ganzen Körper

Susanne Heusler und Patrick Burkey aus dem Kreis Kusel sind schon länger ein Paar und tanzen sogar noch länger zusammen. Unter den aufmerksamen Blicken ihres wuscheligen schwarzen Hundes schwingen die beiden zusammen das Tanzbein. Allerdings nicht auf der prallvollen Bühne, sondern im Zuschauerraum. „Wir tanzen seit 30 Jahren zusammen“, sagt Susanne Heusler, die am liebsten Tango und Salsa sowie Discofox tanzt. Ihr Partner ist Salsa-Fan. Dabei vermischen sich die Tanzstile nie.

Das Paar tanzt bei Srutek, auch die Kinder. Diese werden an diesem Abend auch noch in der Showtruppe auf der Bühne stehen. Warum tanzen die beiden? „Weil man es als Paar zusammen macht. Es macht tierisch Spaß, man bewegt den ganzen Körper“, schwärmt Susanne Heusler, die zusammen mit ihrem Partner auch gerne reitet und Fahrrad fährt.

Britta und Andreas John haben die Lust am Tanzen wiederentdeckt. Foto: Moschel

Tanztee wie früher gibt es nicht mehr

Aus Blieskastel kommen Britta und Andreas John, die an diesem Abend ebenfalls eine heiße Sohle aufs Parkett legen. Vor sechs Jahren hat das Ehepaar mit dem Tanzen wieder angefangen. Kennengelernt hatten sich die beiden in der ehemaligen Tanzschule Schöneberger in der Realschulstraße. Das war 1991. „Dann geheiratet, Kinder gekriegt und nicht getanzt“, fasst Britta John zusammen. Doch dann bekam sie vor fünf Jahren einen Gutschein für die Tanzschule, und seitdem tanzt das Paar wieder regelmäßig einmal die Woche bei Srutek. „Discofox, Salsa, Rumba, Cha-Cha-Cha“, kommt es wie aus der Pistole geschossen, wenn man Britta John nach ihren Lieblingstänzen fragt. Auf privaten Feiern tanzt das Paar laut Andreas John nur ganz selten, im privaten Umfeld komme man nicht mehr zum tanzen, sagt er. Daher beschränke sich ihr Hobby tatsächlich auf die Tanzschule.

„Tanztee wie früher gibt es nicht mehr, viele Kneipen sind mittlerweile geschlossen“, bedauert Andreas John die fehlenden Tanzmöglichkeiten außer der Reihe. Tanzturniere interessieren das Paar hingegen weniger. Ab und zu schaut sich Britta John solche Turniere im Fernsehen an, aber beispielsweise der Herzogsball in Zweibrücken ist nicht ihre Veranstaltung. „Das ist unser Freizeitvergnügen, es soll entspannen. Wir sehen das nicht so ernst“, erklärt ihr Ehemann.