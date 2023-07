15 Neunt- und 80 Zehntklässer hat die Mannlich-Realschule plus in Zweibrücken am Freitagabend verabschiedet.

9a

Mary-Jane Gries Homburg

Artur Hecht Einöd

Gerrit Jung Einöd

Leonie Marie Amthor Zweibrücken

Joshua Jakob Eicher Zweibrücken

Kilian Frickel Zweibrücken

Michael Goncarow Zweibrücken

Melvin Hamidovic Zweibrücken

Maik Littau Zweibrücken

Kai Meisinger Zweibrücken

Drenusha Sylejmani Zweibrücken

Maximilian Straß Schmitshausen

Lars Dannapfel Hornbach

Julia Schnurr Bottenbach

Johannes Hoffmann Knopp-Labach

10a

Philipp Rabung Altheim

Jona Bartone Zweibrücken

Sasha Sophie Buchmüller Mittelbach

Sebastian Frenkle Zweibrücken

Simon Lang Zweibrücken

Tim Mächtel Mittelbach

Sofie Kim Martin Zweibrücken

Marit Müller Mittelbach

Mike Nachtigall Mittelbach

Fabienne Sander Zweibrücken

Paul Lukas Sieber Zweibrücken

Marie Sophie Stucky Mörsbach

Maxim Witmaier Zweibrücken

Samuel Janzen Alt Hornbach

Collin Krämer Hornbach

Lennart Maxim Roth Hornbach

Taya Sauter Hornbach

10b

Niklas Lambert Kirrberg

Luis Neumann Schwarzenbach

Jennifer Brem Zweibrücken

Calista Chiara Cleverley Zweibrücken

Julia Gebel Zweibrücken

Tim Heim Zweibrücken

Nicklas Kerth Zweibrücken

Angeline Letkiman Zweibrücken

Paul Raguse Mörsbach

Leonie Schulz Zweibrücken

Tarek Thome Zweibrücken

Angelina Unruh Zweibrücken

Laura Weinert Zweibrücken

Julie Funke Winterbach

Lena Kuntz Großsteinhausen

Emilia Klensch Bottenbach

Anna Fagin Rieschweiler-Mühlbach

Milla Hüther Rieschweiler-Mühlbach

Anna Libowsky Lambsborn

Malte Munzinger Bechhofen

Henry Nicklas Käshofen

10c

Marvin Münch Schwarzenbach

Louise Schneider Einöd

Sofia Shandrakumar Einöd

Elisa Wallé Homburg

Nils Vollmer Blieskastel

Elizabeta Drangoi Zweibrücken

Lea Geisler Zweibrücken

Julia Janzen Zweibrücken

Dennis Palm Oberauerbach

Alan Rymarz Oberauerbach

Dominik Schwarz Zweibrücken

Elina Weis Oberauerbach

Kim Sophie Schwohnke Schmitshausen

Andre Roszyk Contwig

Seline Sefrin Contwig

Aliah Kiara Wilson Contwig

Luis Maximilian Ziehl Contwig

Zoé Becker Mauschbach

Paula Schneider Saalstadt

10d

Max Bickel Einöd

Mia Simon Kirrberg

Marie Welsch Kirrberg

Melvin Gläser Breitfurt

Max Thomas Rößler Medelsheim

Felix Amstadt Zweibrücken

Leonie Bäsel Zweibrücken

Maike Becker Zweibrücken

Emely Bernd Zweibrücken

Minh Long Chu Tran Zweibrücken

David Golschewski Zweibrücken

Faulene Jane Heilmann Zweibrücken

Gianluca Oliveri Zweibrücken

Fynn Weisenstein Zweibrücken

Erik Wisner Zweibrücken

Lars Wollner Zweibrücken

Lara Gerhardt Schmitshausen

Alina Trefz Contwig

Jan Rohrbacher Kleinbundenbach

Nils Schneble Kleinbundenbach

Jasmin Weber Bottenbach

Cedric Mathias Bechhofen

Connor Wolf Bechhofen

Die Preisträger

Klassenbeste:

10a Mike Nachtigall, Notendurchschnitt 1,6

10b Laura Weinert, Notendurchschnitt 1,5

10c Paula Schneider, Notendurchschnitt 1,1

Andre Roszyk, Notendurchschnitt 1,1

Zoé Becker, Notendurchschnitt1,1

10d Jan Rohrbacher, Notendurchschnitt 1,5

Jahrgangsbeste:

Paula Schneider, Andre Roszyk, Zoé Becker alle mit Notendurchschnitt

Besondere Leistungen:

Soziales Engagement: Laura Weinert

Mathematik: Zoe Becker und Alan Rymarz

Deutsch: Zoe Becker

Kunst: Zoe Becker und Andre Roszyk