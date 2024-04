Die Journeye-Show im Vorjahr war schnell ausverkauft, die Nachfrage groß. Deshalb kommt die Band am 12. April wieder ins Z1. Wieder war es schnell ausverkauft. Nun war Improvisationstalent gefragt.

Die populäre Tribute-Band Journeye und die Clubbetreiber des Z1 entschlossen sich, am Tag darauf, 13. April, ein weiteres Konzert anzusetzen. Die Originalband Journey aus den USA ist mit mehr als 75 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Rockbands der Welt. Songs wie „Wheel in the Sky“, „Seperate Ways“ und „Don’t Stop Believin’“ waren einst Superhits und sind heute Klassiker.

Beim Nachlassverwalter Journeye haben sich sechs Musiker aus dem Raum Frankfurt am Main gefunden, die leidenschaftlich die zeitlose Musik der Rocklegende in einem umfassenden Programm darbieten. Auf der Z1-Setliste stehen alle großen Hits sowie jede Menge Evergreens. Innerhalb kurzer Zeit hat sich die Band als feste Größe in den Clubs des Rhein-Main-Gebiets und weit darüber hinaus etabliert.

Journeye präsentiert sich generell als nahezu perfekt eingespielte Liveband. Aushängeschild der Truppe ist der international renommierte Sänger Arno Menses (Subsignal, Sieges Even). Die Besetzung für die anstehenden zwei Auftritte ist im Vergleich zum Vorjahr etwas anders. Für René Orfanidis wird Holger Münker die Gitarre spielen, und am Bass wird Udo Ringelstein von Rainer Backe ersetzt. Backgroundsängerin Elena Würth (geborene Kippenberger) aus Rodalben hat fast ein Heimspiel, zudem sind Josip Mihaljevic (Keyboards) und Florian Diedrich (Schlagzeug) am Start. Die Restkarten für das zweite Konzert gingen vor wenigen Tagen im Vorverkauf weg. Es wird keine Abendkasse geben.