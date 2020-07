Musik von Bill Withers, Michael Jackson und natürlich Ed Sheeran

Schon seit drei Jahren spielt der „The Voice Of Germany“-Teilnehmer Jan-Luca Ernst mit seiner Band regelmäßig beim „Pirmasenser Musiksommer im Neufferpark. So auch am Donnerstag, als rund 250 Besucher gekommen waren, um die sechsköpfige Formation zu hören.

Leider konnte der erfahrene Saitenzupfer Jürgen Zapp aufgrund einer Erkrankung nicht mit von der Partie sein, so dass der 21-jährige Bandleader auch noch die Leadgitarre übernehmen musste. Komplettiert wurde die Formation von Julian Eulberg (Keyboard), David Rauth (Bass), Marvin Gruber (Cajon), Julian Eulberg am Keyboard sowie den beiden stimmgewaltigen Sängerinnen Steffi Empel und Selina-Sophie Vierling.

Zwar war die „Jan-Luca Ernst Band“ während der Corona-Krise keineswegs untätig, denn sie absolvierte beispielsweise ein Autokonzert und Internet-Livestreams, doch dies war nun der erste Auftritt seit Monaten vor richtigem Publikum. Und es ging los mit „Ain´t No Sunshine“ von Bill Withers, gefolgt von Milows Pop-Ohrwurm „Ayo Technology“, bei dem Vierling mit ihrem ausdrucksstarken Gesang erstmals aufhorchen ließ. Über den knackigen Rocker „Bad Liar“ („Imagine Dragons“) bis hin zum Michael Jackson-Hit „Dirty Diana“ in der „Shaman´s Harvest“-Version demonstriere das Sextett blindes Verständnis. Natürlich präsentierte Ernst die obligatorischen Hits „Castle On The Hill“ oder „I See Fire“ seines Idols Ed Sheeran. Die Gruppe bot also schon im ersten Konzertteil die ganze Palette des Pop und Rock.

Herauszuheben ist vor allem der gute Satzgesang von Ernst, Empel und Vierling. Natürlich wurden im weiteren Verlauf des Konzerts auch die beiden Lieder präsentiert, die Ernst im September bei der TV-Casting-Show „The Voice Of Germany“ vorgetragen hatte. „Last Resort“ („Papa Roach“) kam aufgrund der schon fast hypnotisch anmutenden Stimmfärbung des Lembergers ebenso gut beim Publikum an wie „Bad Liar“ („Imagine Dragons“). Weitere Publikums-Hits waren „Legendary“ („Welshly Arms“) und das melancholisch interpretierte „Simple Man“ der legendären „Lynyrd Skynyrd“. Rock-Klassiker wie „Wish You Were Here“ („Pink Floyd“) oder „Knocking On Heaven´s Door“ in der Version von „Guns ´n Roses“ rundeten den zweieinhalbstündigen Ohrenschmaus ab.

Und so hinterließ die „Jan-Luca Ernst Band“ einen reifen Eindruck und erntete lang anhaltenden Beifall der Neufferpark-Besucher.

