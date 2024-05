So manche Straße entpuppt sich bei näherem Hinsehen dann doch eher als Sträßchen. So verhält es sich auch mit der Pirmasenser Straße im hessischen Viernheim. Eine Sackgasse am Stadtrand. Allerdings ist dort einiges los – zumindest zu bestimmten Zeiten.

Wer hinein fährt oder läuft, kommt nicht mehr raus – zumindest nicht ohne umzudrehen. Die Pirmasenser Straße in Viernheim ist nämlich eine Sackgasse. Vierstöckige Mehrfamilienhäuser prägen sie. Die Pirmasenser Straße hat, vereinfacht gesagt, ein L-Form: 80 Schritte braucht es, um den langen Teil abzulaufen, 40 Schritte für das kürzere Stück. An dessen Ende befindet sich nicht nur ein kleiner Wendehammer sondern auch ein Kindergarten. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) betreibt die Einrichtung und hat der Kita eine besondere Prägung gegeben. Der Schwerpunkt liegt hier auf musikalischer Bildung. Da ist es mehr als logisch, dass die Institution nicht nur ihren Standort, sondern auch den thematischen Schwerpunkt seit 2022 in ihrem Namen trägt: Awo-Kita Musica Pirmasenser Straße.