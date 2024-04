Eine 59-Jährige hat am Dienstagabend in Trulben einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau war gegen 18.30 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Trulbermühle unterwegs, als sie in Höhe der Hausnummer 70 wegen Übermüdung die Kontrolle über ihren schwarzen Mercedes verlor. Ihr Auto geriet nach rechts von der Straße, prallte gegen zwei parkende Fahrzeuge und schob diese gegen die Wand eines Hauses. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin leichte Verletzungen im Brustbereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.