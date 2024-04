Am Samstag, 4. Mai, gibt in Pirmasens eine Gästeführung, der den Separatistenaufstand zum Thema hat. In den 1920er Jahren versuchten pfälzische Separatisten in Pirmasens Fuß zu fassen – was blutige Auseinandersetzungen zur Folge hatte und zur Erstürmung des Bezirksamtes in der Bahnhofstraße führte. Am 12. Februar 1924, zu einem Zeitpunkt, als das Ende der autonomen Pfalz zwischen Frankreich und England bereits vereinbart und auch schon über die Nachrichtenagenturen gegangen war, griff in Pirmasens eine aufgebrachte Menschenmenge das von den Separatisten besetzte Bezirksamt an und setzte es in Brand. Die traurige Bilanz dieser Blutnacht beläuft sich auf fünfzehn Tote auf Seiten der Separatisten und sieben auf Seiten der Angreifer, dazu zahlreiche Verletzte.

Die Teilnehmer erfahren an ausgewählten Stationen alles zur Separatistenzeit. Der städtische Gästeführer Lothar Leiner startet seine Historische Stadtführung um 14.30 Uhr am Stadtmuseum Altes Rathaus in der Fußgängerzone. Kosten für die Führung betragen fünf Euro pro Person. Kinder bis 14 Jahre sind frei. Die Dauer beträgt etwa 90 Minuten. Eine Anmeldung beim Stadtarchiv unter der Telefonnummer 06331/842299 oder 842832 ist erforderlich.