Der Pakt für Pirmasens berät Familien mit kleinem Einkommen am Donnerstag über Geldleistungen vom Staat, die sie beantragen können.

Die nächste Sprechstunde findet am Donnerstag, 25. April, zwischen 16 und 18 Uhr im Pakt-Koordinierungsbüro in der Marienstraße 6, im Winzler Viertel statt. „Viele Familien in Pirmasens, die unabhängig von Sozialleistungen, aber von einem kleineren monatlichen Einkommen leben, wissen nicht, dass sie unter Umständen Anspruch auf zusätzliche Leistungen haben“, weiß Martina Fuhrmann vom Pakt. Beratung lohne sich immer. Oft ergäben sich durch Wohngeld, Kinderzuschlag oder Zuschüsse etwa für Klassenfahrten Verbesserungen für Familien. Die Beratung in den Quartieren soll Hürden und Ängste abbauen, um Familien mit Anspruch auf ihnen zustehende Leistungen schnell und unbürokratisch zu unterstützen.

In der Sprechstunde wird geklärt, welche Nachweise gebraucht werden und wie hoch das Einkommen sein darf. Informiert wird unter anderem über Geld aus Bildungs- und Teilhabepaket, zu Kinder- und Wohngeld.

Info

Beratungstermin unter terminvergabe.stadt-pirmasens.de

Wer ohne Anmeldung kommt, muss mit Wartezeiten rechnen. Pakt-Koordinierungsbüro: Telefon 06331 1444742, E-Mail pakt@pirmasens.de