Der SV Hermersberg hat binnen 21 Stunden zwei Hallenturniere gewonnen.

Nachdem der Fußball-Verbandsligist bereits am Freitagabend in Pirmasens beim Top-6-Cup triumphiert hatte, siegte er auch am Samstag beim Fliesen-Jung-Cup, den 300 Zuschauer besuchten. Im Finale gelang ein 5:1 gegen Gastgeber SC Hauenstein. „Wir haben die gute Leistung vom Top-6-Cup bestätigt. Ich denke, wir waren auch in Hauenstein die verdienten Sieger“, sagte SVH-Coach Jens Mayer, der das Siegerteam vom Freitag auf einigen Positionen verändert hatte. Mayer: „Vor dem Trainingsauftakt am Montag war das noch mal etwas Aufwand für die Jungs. Aber unsere Mannschaftskasse freut sich auch über die Siegesprämie von 250 Euro.“

Zwei Zeitstrafen im Finale

Hauensteins Mittelfeldspieler Maximilian Seibel, wegen früherer Verletzungen in der Halle nicht im Einsatz, aber als Zeitnehmer und Hallensprecher aktiv, stellte fest: „Hermersberg war das beste Team.“ Im Endspiel erhielten beim Stand von 3:1 zwei Hauensteiner, darunter Torwart Hendrik Gräfe, eine Zwei-Minuten-Strafe, was Seibel „etwas überzogen“ fand. Die Überzahl nutzten die Hermersberger, bei denen Feldspieler Sebastian Schütz das Tor hütete, zum vorentscheidenden 4:1.

Im Spiel um Platz drei standen sich die Halbfinalverlierer SG Eppenbrunn (0:4 gegen Hauenstein) und SV Obersimten (1:3 gegen Hermersberg) gegenüber. Eppenbrunn siegte im Neunmeterschießen mit 4:3. Obersimtens Christoph Schütt wurde als bester Torwart des Turniers ausgezeichnet, der Eppenbrunner Tarek Rabahi als bester Feldspieler.

Am Montagabend gab der zurück in die Verbandsliga strebende SC Hauenstein bekannt, dass die Zwillinge Tim und Jan Keiser sowie der aktuell noch für die A-Junioren spielberechtigte Torhüter Kimi Becker auch kommende Saison für den jetzigen Landesliga-Zweiten spielen werden.