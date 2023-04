Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

FUSSBALL: Die Qualität des Spiels zwischen dem SV Hermersberg und dem Tabellendritten der Fußball-Verbandsliga Südwest war überschaubar, dennoch herrschte unheimliche Spannung beim 1:1 (1:0) vor 150 Zuschauer auf dem Hermersberger Kunstrasen. Erst Sekunden vor dem Ende glich die hochfavorisierte Mannschaft aus der Edelsteinregion aus.

Alles was er zu bieten hatte, schickte der SC Idar-Oberstein in den Schlusssekunden in den Angriff. Torhüter Tobias Edinger machte sich auf in den Hermersberger Strafraum, in dem sich fast