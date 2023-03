Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die SG Harsberg-Schauerberg ist in der Fußball-B-Klasse West zu Hause eine Macht. Siebenmal hatte das Team um die beiden Spielertrainer Thomas Hartmann und Simon Woll in dieser Saison bislang Heimrecht, und siebenmal holte die SGH drei Punkte. Indes wäre das Wort Heimspiel unangebracht, denn „nur“ fünf der bisherigen sieben Partien trug der aktuelle Tabellenvierte auf dem heimischen Rasen an der Saalstadter Straße aus.

„Wir haben ein Regenwurm-Problem“, begründet einer der Vorsitzenden, Sebastian Rutz, den Verzicht auf Heimspiele zu Hause. Die Würmer schubsen ihre Kothaufen an die