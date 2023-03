Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass der FK Pirmasens 1975 Vizemeister der 2. Fußball-Bundesliga Süd wurde, lag auch an den 15 Saisontreffern von Harry Erhart aus Münchweiler. Der Sohn des heute 68-Jährigen weiß offenbar ebenfalls, wo das Tor steht. In den ersten beiden Rundenspielen des FKP II in der Verbandsliga traf Marc Erhart (19) jeweils einmal.

Harry Erhart zählte in seiner Glanzzeit zu den national bekannten Stürmern. Bei 134 Einsätzen in der Zweiten Bundesliga für den FKP, Arminia Bielefeld und den FC Homburg