Ein ambitioniertes Wohnprojekt in Pirmasens, das einst als Magnet für arabische Touristen gedacht war, fand ein jähes Ende nach einer Polizeirazzia. Der Traum vom „Happy Forest Quarter“ verflog, als die Idee einer exotischen Sommerresidenz für Hitzegeplagte aus Kuwait scheiterte – und ein Frankfurter Anwalt plötzlich sein Geschäftsmodell umwarf. Die folgenden Monate brachten Geschäftsadressen ohne Geschäftstreiben und einen Anwalt hinter Gittern. Nun herrscht wieder Stille in den Wohnblocks „In den Tannen“, und die Frage bleibt: Was verbirgt sich hinter den noch immer präsenten Firmenschildern?

