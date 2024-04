Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es sollte ein Vorzeigeprojekt mit vielen arabischen Touristen in Pirmasens werden. Nach einer Polizeirazzia vor genau einem Jahr haben sich die Träume vom „Happy Forest Quarter“ am Sommerwald jedoch zerschlagen. Was sich seitdem getan hat.

Ein Frankfurter Anwalt hatte 2015 große Hoffnungen bei der Stadtverwaltung geweckt und von der Bauhilfe für mehrere Millionen Euro die fünf Wohnblocks mit den Adressen „In den Tannen