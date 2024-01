Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Da sage noch mal einer, Ringen habe in der Region keine Zukunft: Bei den Jugend-Pfalzmeisterschaften im Freistil am Sonntag in Haßloch erkämpfte sich der Nachwuchs aus den inzwischen vier südwestpfälzischen Ringer-Vereinen achtmal Gold.

Sechs der goldenen Medaillen gingen an den AC Thaleischweiler. Dabei setzte vor allem ACT-Talent Ivan Sivachenko ein Ausrufezeichen. Der-Pirmasenser gewann in der mit acht Kämpfern stark besetzten