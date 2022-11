Schwierige Phase für die Keglergilde Heltersberg in der DCU-Frauen-Bundesliga: Gerade hat es die unerwartete erste Saisonniederlage im Heimspiel gegen Monsheim gesetzt, da geht es nun mit enormen Personalproblemen zum heimstarken PSV Ludwigshafen (Sonntag, 13 Uhr). Fehlen werden dem Tabellenführer die Stammkräfte Jennifer Hensel und Janine Wolf. Hensel laboriert weiter an ihrem Bänderanriss im rechten Fuß, bei Wolf steht diese Woche eine Operation am Fuß an.

Fraglich ist der Einsatz von Selina Rösel, die sich gegen Monsheim beim ersten Probewurf am Oberschenkel zerrte. Einspringen wird die immer noch mit Rückenproblemen belastete Carol Roach. Falls nötig, hilft auch Vereinschefin Eva Eger aus. „Die Ludwigshafenerinnen haben ihre Bahnen im Griff, wie ihr Heimschnitt von 2810 Kegeln zeigt. Ersatzgeschwächt wird es für uns sehr schwer dort“, sagt Heltersbergs Trainer Joachim Hensel. PSV-Sportwartin Stefanie Held, früher Gastspielerin bei der KG, stellt fest: „Wir sind toll in Form.“