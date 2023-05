Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Höhepunkt der Gräfensteiner Theaterspiele in diesem Jahr naht mit dem Stück „Der Sittich“ am Sonntag, 7. November, 20 Uhr, in der Halle der Mozartschule in Rodalben. Es handelt sich um eine französische Beziehungskomödie, dargeboten von der Münchner Tournee.

„Der Sittich“ stammt aus der Feder von Audrey Schebat und ist eine Produktion der Komödie im Bayerischen Hof in München. Mit Michaela May und Krystian Martinek