Voraussichtlich im Sommer starten die Bauarbeiten für den Glasfaserausbau in Pirmasens und den Stadtteilen. „Derzeit laufen die Planungen auf Hochtouren“, teilt die Firma den Kunden mit, die sich bereits vertraglich gebunden haben. In den nächsten Woche werde das Unternehmen den Baupartner mit der Durchführung der Arbeiten beauftragen. Sobald dieser die Kapazitäten eingeplant habe und die erforderlichen Genehmigungen vorliegen, starten die Arbeiten.

Rechtzeitig vor dem Termin erhalten die Anwohner noch einmal detaillierte Informationen. Zudem will das Unternehmen vor dem Baustart einen Glasfaser-Infoabend starten. Vom Ausbau in Pirmasens profitieren neben Teilen der Stadt auch die Stadtteile Hengsberg, Erlenbrunn, Niedersimten, Winzeln, Gersbach und Fehrbach.

Leistungsstarke Leiter reichen bis ins Haus

Ein FTTH-Anschluss (Fiber to the home; also Glasfaser bis ins Haus) verspricht blitzschnelles Internet. Um eine maximale Leistung zu erzielen, werden auch im Hausinneren leistungsstarke Lichtwellenleiter verlegt, direkt bis vor den Router. Der Hausanschluss umfasst die Leitungen auf dem eigenen Grundstück, die Hauseinführung und die Geräte im Hausinneren. Das Kabel wird unter dem Gehweg und unter einem eventuell vorhandenem Vorgarten verlegt. Damit keine Schäden entstehen, setzt das Unternehmen auf spezielle minimalinvasive Verfahren wie Fräsen und Erdraketen. Für die eigentliche Hauseinführung werde am Tag der Aktivierung lediglich ein münzgroßes Loch in die Wand gebohrt, durch das die Glasfaser für den Hausanschluss nach innen geführt wird. Die Bohrung wird durch den Monteur wieder wasserdicht versiegelt.

Information

Alle Fragen zum Bau beantwortet die kostenlose Bau-Hotline der Deutschen Glasfaser unter der Nummer 02861 89060940 montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr.